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DAZN покажет бой Уайт - Поветкин

Бокс
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Поединок состоится 22 августа

DAZN покажет бой Уайт - Поветкин
Новина українською

Стриминговая платформа DAZN получила права на трансляцию вечера бокса, который пройдет 22 августа в "Бойцовском саду" Эдди Хирна, сообщает журналист The Athletic Майк Коппинджер.

Данное шоу возглавит бой супертяжеловесов Диллиана Уайта (27-1, 18 КО) и Александра Поветкина (35-2-1, 24 КО). На кону будет временный пояс WBC и звание обязательного претендента на титул чемпиона мира.

Ориентировочное время поединка – 19.00.

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В статье: Александр Поветкин Диллиан Уайт
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Источник:
ua.tribuna
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