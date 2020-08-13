DAZN покажет бой Уайт - Поветкин

Стриминговая платформа DAZN получила права на трансляцию вечера бокса, который пройдет 22 августа в "Бойцовском саду" Эдди Хирна, сообщает журналист The Athletic Майк Коппинджер.

Данное шоу возглавит бой супертяжеловесов Диллиана Уайта (27-1, 18 КО) и Александра Поветкина (35-2-1, 24 КО). На кону будет временный пояс WBC и звание обязательного претендента на титул чемпиона мира.

Ориентировочное время поединка – 19.00.