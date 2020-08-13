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DAZN покажет бой Уайт - Поветкин
Поединок состоится 22 августа
Стриминговая платформа DAZN получила права на трансляцию вечера бокса, который пройдет 22 августа в "Бойцовском саду" Эдди Хирна, сообщает журналист The Athletic Майк Коппинджер.
Данное шоу возглавит бой супертяжеловесов Диллиана Уайта (27-1, 18 КО) и Александра Поветкина (35-2-1, 24 КО). На кону будет временный пояс WBC и звание обязательного претендента на титул чемпиона мира.
Ориентировочное время поединка – 19.00.
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Источник:ua.tribuna
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