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У Бетербиева сменился соперник по защите титулов

Бокс
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Российский чемпион вернется на ринг в октябре.

У Бетербиева сменился соперник по защите титулов
Новина українською

Изначально предполагалось, что обладатель титулов WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) в сентябре в США проведет бой с обязательным претендентом Фаньлун Мэном (16-0, 10 КО), но после переноса поединка в Россию Мэн отказался от боя из-за ситуации с коронавирусом и невозможности вернуться в Китай из России.

По информации ESPN, вместо Мэна Бетербиев проведет бой с Адамом Дайнесом (19-1-1, 10 КО). Что интересно, единственное поражение в карьере немцу летом прошлого года нанес именно Мэн.

Следующий бой Бетребиева состоится 9 октября в Москве. Это будет первый поединок россиянина с момента его победы в объединительном бою над Александром Гвоздиком, который в июне объявил о завершении карьеры.

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В статье: Бокс Артур Бетербиев
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