  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Прогрейс: Побил бы и Постола, и Рамиреса
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прогрейс: Побил бы и Постола, и Рамиреса

Бокс
(1 голосов)

Дерзкий комментарий экс-чемпиона мира.

Прогрейс: Побил бы и Постола, и Рамиреса
Новина українською

Накануне Виктор Постол (31-3, 12 КО) в Лас-Вегасе в близком бою решением большинства судей проиграл чемпиону WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресу (26-0, 17 КО).

Реджис Прогрейс (24-1, 20 КО), которому ранее принадлежал титул WBA, согласился с решением судей.

"В любом случае понятно, что Постолу победу не отдадут. Рамирес победил. Да, бой был конкурентным, но Постол проиграл.

В любом случае я бы побил и Постола, и Рамиреса. Не буду кричать, что сделаю это одной левой, но однозначно надеру пятую точку обоим", - сказал американец.

Ранее UA-Футбол объяснял, почему Виктору Постолу еще рано уходить из бокса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Постол Реджис Прогрейс Хосе Рамирес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...