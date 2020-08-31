Прогрейс: Побил бы и Постола, и Рамиреса

Накануне Виктор Постол (31-3, 12 КО) в Лас-Вегасе в близком бою решением большинства судей проиграл чемпиону WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресу (26-0, 17 КО).

Реджис Прогрейс (24-1, 20 КО), которому ранее принадлежал титул WBA, согласился с решением судей.

"В любом случае понятно, что Постолу победу не отдадут. Рамирес победил. Да, бой был конкурентным, но Постол проиграл.

В любом случае я бы побил и Постола, и Рамиреса. Не буду кричать, что сделаю это одной левой, но однозначно надеру пятую точку обоим", - сказал американец.