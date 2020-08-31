Озвучен гонорар Постола за бой с Рамиресом

Накануне Виктор Постол (31-3, 12 КО) в Лас-Вегасе в близком бою решением большинства судей проиграл чемпиону WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресу (26-0, 17 КО).

Как сообщает портал sportekz.com, Постол за бой с Рамиресом получит 500 тысяч долларов. Гонорар чемпиона – 850 тысяч в американской валюте.

Изначально предполагалось, что за поединок с Рамиресом Постолу заплатят такой же гонорар, как и за бой четырехлетней давности против Теренса Кроуфорда (675 тысяч долларов), но из-за кризиса в боксе, вызванного пандемией коронавируса, сумма была уменьшена.