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Озвучен гонорар Постола за бой с Рамиресом
Достойная цифра.
Накануне Виктор Постол (31-3, 12 КО) в Лас-Вегасе в близком бою решением большинства судей проиграл чемпиону WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресу (26-0, 17 КО).
Как сообщает портал sportekz.com, Постол за бой с Рамиресом получит 500 тысяч долларов. Гонорар чемпиона – 850 тысяч в американской валюте.
Изначально предполагалось, что за поединок с Рамиресом Постолу заплатят такой же гонорар, как и за бой четырехлетней давности против Теренса Кроуфорда (675 тысяч долларов), но из-за кризиса в боксе, вызванного пандемией коронавируса, сумма была уменьшена.
Ранее UA-Футбол