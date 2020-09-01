Дэвис согласен выйти на бой с Ломаченко в 2022 году

«Обычный» чемпион WBA в легком весе Жервонта Дэвис (23-0, 22 КО) высказался о бое с лидером дивизиона – украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Ломаченко? Нельзя заглядывать за спину ближайшим соперникам, но если мы справимся с несколькими парнями, которые ждут впереди, тогда мы определенно можем это организовать.

Я думаю, это вопрос времени. Мы точно не будем драться в этом году, и если этого не случится в следующем, тогда мы можем сделать это в начале 2022-го", - сказал Дэвис.

Ожидается, что Дэвис вернется на ринг 24 октября, а его соперником станет «суперчемпион» WBA во втором полулегком весе Лео Санта Крус (37-1-1, 19 КО).

Что касается Василия Ломаченко, то украинец в октябре должен провести бой с чемпионом IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).