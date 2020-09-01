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Джервонта Дэвис назвал возможную дату боя с Ломаченко

Бокс
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Поединок может состояться в январе 2022-го

Джервонта Дэвис назвал возможную дату боя с Ломаченко
Новина українською

Чемпион мира по версии WBA Regular в легком дивизионе, американец Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) рассказал о возможном поединке с обладателем титулов WBA Super, WBO и WBC Franchise, украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

Цитирует Дэвиса BoxingNews24.

"Ломаченко? Нельзя заглядывать за спину ближайшим соперникам, но если мы справимся с несколькими парнями, которые ждут впереди, тогда мы определенно можем это сделать. Я думаю, это вопрос времени. Мы точно не будем драться в этом году, и если этого не случится в следующем, тогда мы можем сделать это в начале 2022-го".

Напомним, что 24 октября в Анкасвилле (США) Дэвис встретится с "суперчемпионом" WBA во втором полулегком весе, мексиканцем Лео Санта Крусом (37-1-1, 19 КО). На кону этого поединка будут стоять титулы двух дивизионов.

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В статье: Василий Ломаченко Жервонта Дэвис
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