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Владимир Кличко: После одного из спаррингов с Виталием, мы поняли, что нам лучше не делать этого

Бокс
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Все закончилось повреждением

Владимир Кличко: После одного из спаррингов с Виталием, мы поняли, что нам лучше не делать этого
Новина українською

Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко вспомнил свои спарринги с родным братом Виталием:

"Мы очень амбициозны и каждый хочет быть лучше. Это то, что у нас в крови. Но при этом – много любви и уважения друг к другу.

Мы никогда не боксировали друг против друга на каких-то турнирах. Но мы спарринговали, и эти спарринги не были веселыми.

Это было очень кроваво, эмоционально. После одного из спаррингов и очередного повреждения, мы поняли, что нам лучше не делать этого".

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В статье: Виталий Кличко Владимир Кличко
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