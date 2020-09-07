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Владимир Кличко: После одного из спаррингов с Виталием, мы поняли, что нам лучше не делать этого
Все закончилось повреждением
Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко вспомнил свои спарринги с родным братом Виталием:
"Мы очень амбициозны и каждый хочет быть лучше. Это то, что у нас в крови. Но при этом – много любви и уважения друг к другу.
Мы никогда не боксировали друг против друга на каких-то турнирах. Но мы спарринговали, и эти спарринги не были веселыми.
Это было очень кроваво, эмоционально. После одного из спаррингов и очередного повреждения, мы поняли, что нам лучше не делать этого".
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