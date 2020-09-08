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Редкач сравнил Ломаченко с президентом России

Бокс
(1 голосов)

Конфликт двух боксеров продолжается.

Редкач сравнил Ломаченко с президентом России
Новина українською

На прошлой неделе Иван Редкач и Василий Ломаченко повздорили в церкви. Ломаченко предложил Редкачу продолжить общение после службы, но тот не стал его дожидаться.

Теперь же Редкач в комментариях на своей странице в Instagram отметился новым выпадом в сторону Ломаченко.

"Великий, не великий…Для меня Ломаченко – хороший боец. Но как человек – к нему симпатии, как к президенту России", - написал Иван.

Что интересно, Ломаченко с момента начала конфликта с Редкачом не отметился ни одним публичным комментарием в сторону своего оппонента.

Василий Ломаченко вернется на ринг 17 октября в бою с Теофимо Лопесом. Иван Редкач подробности своего следующего боя еще не знает.

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В статье: Василий Ломаченко Иван Редкач
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Комментарии (2)
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5ata4ok (Харьков)
08.09.2020 в 12:51
Собака лает, караван идет, зачем обращать внимание на всяких ущербных, которые просто хотят попиариться на тебе...
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Alex7Chapman (Кропивницький)
08.09.2020 в 12:31
підтримую порівняння на усі 1000%
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