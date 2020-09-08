Редкач сравнил Ломаченко с президентом России

На прошлой неделе Иван Редкач и Василий Ломаченко повздорили в церкви . Ломаченко предложил Редкачу продолжить общение после службы, но тот не стал его дожидаться.

Теперь же Редкач в комментариях на своей странице в Instagram отметился новым выпадом в сторону Ломаченко.

"Великий, не великий…Для меня Ломаченко – хороший боец. Но как человек – к нему симпатии, как к президенту России", - написал Иван.

Что интересно, Ломаченко с момента начала конфликта с Редкачом не отметился ни одним публичным комментарием в сторону своего оппонента.

Василий Ломаченко вернется на ринг 17 октября в бою с Теофимо Лопесом. Иван Редкач подробности своего следующего боя еще не знает.