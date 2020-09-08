Майк Тайсон назвал лучших боксеров современности

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон назвал любимых боксёров, за боями которых ему интересно наблюдать. В список попал и действующий чемпион мира в лёгкой весовой категории по версиям WBA, WBC и WBO украинец Василий Ломаченко.

"За Ломаченко интересно наблюдать. Дэвин Хэйни хорош, Шакур [Стивенсон] тоже хорош. Тот парень из Балтимора тоже в порядке (Джервонта Дэвис. — Прим. "Чемпионата"), Эррол Спенс по-настоящему хорош, [Теренс] Кроуфорд. Есть много хороших бойцов. Вот тот малыш Райан Гарсия — очень крутой парень!" — приводятся слова Тайсона в "инстаграме" ESPN Ringside.

54-летний Тайсон — абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов (1987—1990), чемпион мира по версиям WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990), The Ring (1988—1990), линейный чемпион (1988—1990). До Флойда Мейвезера был самым высокооплачиваемым боксёром в истории.