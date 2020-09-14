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Опубликован официальный постер боя Ломаченко – Лопес

Бокс
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Выглядит эффектно

Опубликован официальный постер боя Ломаченко – Лопес
Новина українською

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) 17 октября в Лас-Вегасе определят абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Промоутерская компания Top Rank в Instagram представила официальный постер предстоящего мегафайта.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в команде Теофимо Лопеса будет работать бывший помощник Василия Ломаченко.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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