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Опубликован официальный постер боя Ломаченко – Лопес
Выглядит эффектно
Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) 17 октября в Лас-Вегасе определят абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Промоутерская компания Top Rank в Instagram представила официальный постер предстоящего мегафайта.
Ранее UA-Футбол
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