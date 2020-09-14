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Берд: Шеннон Бриггс научил меня курить
Крис рассказал, что этим Шеннон помог ему преодолеть боль
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Крис Берд (41-1-5, 22 КО) рассказал о своих приключениях с бывшим чемпионом Шэнноном Бриггсом (60-1-6, 53 КО).
"Шэннон Бриггс научил меня курить. Он постоянно склонял меня к этому, потому что видел всю ту боль, через которую я проходил. Впервые я покурил траву с Бриггсом. Сначала я уснул, а когда проснулся, то боль в ноге утихла", – сказал Берд.
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Источник:ua.tribuna
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