  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Берд: Шеннон Бриггс научил меня курить
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Берд: Шеннон Бриггс научил меня курить

Бокс
(1 голосов)

Крис рассказал, что этим Шеннон помог ему преодолеть боль

Берд: Шеннон Бриггс научил меня курить
Новина українською

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Крис Берд (41-1-5, 22 КО) рассказал о своих приключениях с бывшим чемпионом Шэнноном Бриггсом (60-1-6, 53 КО).

"Шэннон Бриггс научил меня курить. Он постоянно склонял меня к этому, потому что видел всю ту боль, через которую я проходил. Впервые я покурил траву с Бриггсом. Сначала я уснул, а когда проснулся, то боль в ноге утихла", – сказал Берд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шеннон Бриггс Крис Берд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ua.tribuna
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...