Гассиев: Усик мне неинтересен

Первая встреча Александра Усика (17-0, 13 КО) и Мурата Гассиева (26-1, 19 КО) состоялась в июле 2018 года в финале Суперсерии – украинец с безоговорочным преимуществом выиграл бой единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

«Усик? Он мне неинтересен. Чего мне от него ждать? Я за ним не слежу. Я слежу за своей формой», - сказал Гассиев.

Из-за проблем со здоровьем и ситуацией с коронавирусом Мурат Гассиев с момента поражения от Александра Усика ни разу не выходил на ринг. До конца года бывший чемпион мира в тяжелом весе планирует провести два боя.