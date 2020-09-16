Лопес: Разберу Ломаченко на запчасти

Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) 17 октября в Лас-Вегасе в бою с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) попытается стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

"Знаю, что лучше меня нет никого. Но это нужно доказывать в каждом последующем поединке. Я люблю новые вызовы. Только так можно вписать своё имя в историю, построить своё наследие. Ведь не секрет, что для того, чтобы считаться лучшим, нужно драться с лучшими, побеждать лучших.

Нокаут? Если я в этом хорош, если выпадет такой шанс, то почему бы и не завершить поединок досрочно? Я – прирождённый нокаутер. И если хорошенько попаду по Ломе, то не сомневайтесь, что сразу же брошусь на добивание.

Я моложе, быстрее, сильнее, голоднее. А преимущество Ломаченко в опыте. Но у него есть одна проблема. Он – не легковес. Это не его дивизион. Ему лучше было бы выступать в полулегком или втором полулегком дивизионах. Он меньше. Ему нужно драться с такими же по антропометрии бойцами. А я большой даже для легкого веса.

Но в поединке с ним я не буду рассчитывать только лишь на превосходство в антропометрии. Это будет еще и техническое противостояние. И я разберу его на запчасти", - сказал Лопес.