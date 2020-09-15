Контракт Ломаченко и Лопеса не предусматривает реванш

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) 17 октября в Лас-Вегасе определят абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Чемпион IBF из США заявил, что в контракте на бой не прописана опция реванша.

"Реванш не прописан, потому что Ломаченко боится, ведь на кону будут стоять все наши титулы. Пять поясов, включая и титул франчайзингового чемпиона WBC", - сообщил Лопес в интервью Fightnews.info.

Стоит отметить, что Ломаченко на профи-ринге еще не провел ни одного реванша. Лопес также дважды не дрался с одним и тем же боксером.