Тедди Атлас: Деревянченко заставляет статистов зажимать свои кнопки во время боя

Известный американский боксерский тренер Тедди Атлас дал прогноз на предстоящий бой за звание чемпиона мира в среднем дивизионе между Сергеем Деревянченко (13-2, 10 КО) и обладателем пояса WBC Джермаллом Чарло (30-0, 22 КО). Наставник признался, что считает украинца победителем в последнем бое против Геннадия Головкина и верит в его третью попытку завоевать титул.

"Я считаю, это отличный бой, который я хотел бы увидеть. Деревянченко показал свою ценность. Я думал, что технически он победил Головкина в прошлом бою.

Оба парня выходят после простоя из-за пандемии, но у Чарло простой на месяц больше. В бою с Головкиным Сергей показал, что относится к высокому классу средневесов, он может соревноваться с любым.

Нынешний бой очень интересен. Деревянченко прост, он выбрасывает очень много ударов, кардио должно быть на своем месте, как и защита. Он не большой панчер, он боец, берущий количеством, он заставляет статистов зажимать свои кнопки во время боя.

Но в нем есть знак вопроса. У него много любительских боев, как у всех украинцев. Возможно, все полученные удары стали оказывать определенный эффект.

Чарло тоже технически хорош, непобежденный. Физически крепкий.

Я за апсет. Бог любит троицу. Он заслужил победу в крайнем бою".