Сергей Деревянченко: Чарло считает себя лучшим в мире, а я считаю, что я лучший в мире

Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) прокомментировал поведение его соперника, чемпиона мира по версии WBC Джермелла Чарло (30-0, 22 КО) накануне их боя. Слова нашего спортсмена цитирует RingTV:

"У него скорость, он хорошо бросает комбинации, и когда я смотрел его бои, у него явно был хороший удар.

Чарло считает себя лучшим в мире, а я считаю, что я лучший в мире. Я думаю, что я лучший боец. Самое замечательное в том, что у нас действительно будет шанс уладить это и мы увидим, кто на самом деле лучший в мире. Цель состоит в том, чтобы зайти туда, забрать у него пояс и принести его домой" - сказал он.