Сталлоне: Как Джонсу побить Тайсона?

Выставочный 8-раундовый бой между Роем Джонсом-младшим и Майком Тайсоном должен был состояться 12 сентября в Калифорнии, но позже поединок перенесли на 28 ноября.

Предполагается, что победитель боя Тайсон – Джонс заберет с собой специальный титул от крупнейших мировых организаций.

Голливудская звезда и «родитель» самого известного боксера в истории кинематографа Сильвестр Сталлоне не верит, что Джонсу по зубам побить «Железного Майка».

"А как ему победить? Давайте разбираться. Рой – великий боец, спору нет. Но в этом противостоянии все решит превосходство в физических данных.

Что можно посоветовать Рою? Только одно: двигайся, все время двигайся. Мы же говорим о Тайсоне. Все знают, что этот мужик – чертов разрушитель", - сказал Сталлоне.