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Эдди Хирн считает Чисору банановой кожурой для Усика

Бокс
(1 голосов)

ПРомоутер уверен в украинце

Эдди Хирн считает Чисору банановой кожурой для Усика
Новина українською

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что думает по поводу боя между украинским супертяжеловесом Александром Усиком (17-0, 13 КО) и британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

"Все мы знаем, что Дерек может потерять рассудок и совершить что-то вопиющее. Но ему придется слушать и следовать плану игры.

Он может действовать безрассудно. Но ему надо прислушиваться к своему углу, чтобы занять позицию, которая позволит быть безрассудным.

Он не может просто выйти покачиваясь. Он должен использовать свои размеры, сломать его, залезть внутрь, а затем привести к отсчету.

Вот такая банановая кожура для Усика", – сказал Хирн.

Напомним, что поединок между Усиком и Чисорой запланирован на 31 октября 2020 года.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора Эдди Хирн
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