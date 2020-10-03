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Кадровые изменения: Уайлдер уволил тренера, который остановил его поединок против Фьюри

Бокс
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Изменения перед реваншем

Кадровые изменения: Уайлдер уволил тренера, который остановил его поединок против Фьюри
UA-Футбол
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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (42-1-1; 41 КО) уволил своего тренера Марка Бреланда. Произошло это из-за того, что в бою против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) уже экс-наставник американца позволил себе выбросить белое полотенце и остановить поединок.

Такую информацию сообщил промоутер Уайлдера Шилли Финкель. Его слова цитирует BoxingScene:

"Это окончательное решение. После его следующего боя станет ясно, было ли оно правильным или нет", - сказал он.

Напомним, что ранее промоутер Александра Усика заболел COVID-19.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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