Кадровые изменения: Уайлдер уволил тренера, который остановил его поединок против Фьюри

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (42-1-1; 41 КО) уволил своего тренера Марка Бреланда. Произошло это из-за того, что в бою против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) уже экс-наставник американца позволил себе выбросить белое полотенце и остановить поединок.

Такую информацию сообщил промоутер Уайлдера Шилли Финкель. Его слова цитирует BoxingScene:

"Это окончательное решение. После его следующего боя станет ясно, было ли оно правильным или нет", - сказал он.