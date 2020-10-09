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Теофимо Лопес: Боб Арум назовет меня новым Мэнни Пакьяо

Бокс
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Но это случится после победы над Ломаченко

Теофимо Лопес: Боб Арум назовет меня новым Мэнни Пакьяо
Новина українською

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) прокомментировал предстоящий бой с обладателем титулов WBA, WBO и WBC, украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО)

"Это захват, чувак. Мы из тех, кто приходит сюда и свергает всех. С нетерпением жду шанса взять как можно больше и двигаться дальше. О поединке с Ломаченко мы будем говорить до конца карьеры, потому что этот парень входит в пятерку лучших P4P.

А что будет потом? Может быть, я перейду в вес выше. Кто знает. Но вот одно я знаю точно — когда одержу победу, Боб Арум назовет меня новым Мэнни Пакьяо", – сказал Лопес.

Поединок Ломаченко – Лопес пройдет 17 октября.

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В статье: Василий Ломаченко Боб Арум Теофимо Лопес
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