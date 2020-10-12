Усик: Я вода, огонь и ветер - все вместе

Александр Усик поделился ожиданиями от своего второго боя в супертяжелом весе. 31 октября он проведет поединок против Дерека Чисоры:

"Я соскучился по боксу. Я тяжело работаю в тренировочном лагере, чтобы показать зрелищное выступление 31 октября.

Я ожидаю, что Чисора будет для меня серьезным тестом. Он мощный, жесткий и эластичный. Он действительно большой парень и сильно бьет.

В крузервейте я достиг наибольших высот, стал абсолютным чемпионом мира. Хочу пройти тот же путь и в супертяжах. Мне нужно испробовать себя в бою с топовыми представителями хэвивейта. Сейчас передо мной стоит Дерек.

Многие говорят, что Чисора – монстр. Но глубоко внутри он хороший парень. Но я не ожидаю увидеть это его качестве в ринге. Понимаю, что он захочет сломать меня, но я вода, огонь и ветер – все вместе. Дерек, я иду за тобой".