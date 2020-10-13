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Президент WBC опроверг слухи об отмене боя Уайлдер - Фьюри

Бокс
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Бой все ещё может состояться 19 декабря

Президент WBC опроверг слухи об отмене боя Уайлдер - Фьюри
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Президент WBC Маурисио Сулейман отреагировал на сложившуюся ситуацию с поединком Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

"WBC не получил никаких официальных сообщений. На данный момент ясно одно – бой состоится 19 декабря. Все разговоры – это неформальное общение с обеих сторон.

На выходных мне поступило много звонков с вопросами об отмене боя, но официально мы ничего не знаем. Мы просим два лагеря прояснить ситуацию с проведением третьего поединка", – сказал Сулейман.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер Маурисио Сулейман
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