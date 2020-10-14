Тайсон чуть не заснул во время прямого эфира на британском ТВ

Майк Тайсон 28 ноября должен провести 8-раундовый выставочный бой против Роя Джонса-младшего. Предполагается, что победитель боя Тайсон – Джонс заберет с собой специальный титул от крупнейших мировых организаций.

Накануне боксер появился в прямом эфире телепередачи «Доброе утро, Британия». Из-за разницы в часовых поясах вместе рекламы боя для британских фанатов бокса Тайсон с трудом отвечал на вопросы и несколько раз был на грани перехода в сон.

Mike Tyson Explains Bizarre 'Good Morning Britain' Interview, I Was Tired! https://t.co/O9DfioXWoj — TMZ (@TMZ) October 13, 2020

Позже «Железный Майк» объяснил свое странное поведение усталостью, которая накопилась у него после тяжелого тренировочного дня.

«Пытался не спать допоздна для интервью, но уснул, и, как льву, мне тяжело просыпаться», - написал боксер в Твиттере.