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Тайсон чуть не заснул во время прямого эфира на британском ТВ
Легенда бокса попал в курьезную ситуацию
Майк Тайсон 28 ноября должен провести 8-раундовый выставочный бой против Роя Джонса-младшего. Предполагается, что победитель боя Тайсон – Джонс заберет с собой специальный титул от крупнейших мировых организаций.
Накануне боксер появился в прямом эфире телепередачи «Доброе утро, Британия». Из-за разницы в часовых поясах вместе рекламы боя для британских фанатов бокса Тайсон с трудом отвечал на вопросы и несколько раз был на грани перехода в сон.
Mike Tyson Explains Bizarre 'Good Morning Britain' Interview, I Was Tired! https://t.co/O9DfioXWoj— TMZ (@TMZ) October 13, 2020
Позже «Железный Майк» объяснил свое странное поведение усталостью, которая накопилась у него после тяжелого тренировочного дня.
«Пытался не спать допоздна для интервью, но уснул, и, как льву, мне тяжело просыпаться», - написал боксер в Твиттере.
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