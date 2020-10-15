Рой Джонс: Перенос боя пойдет на пользу Майку Тайсону

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Рой Джонс (66-9, 47 КО) прокомментировал перенос поединка с Майком Тайсоном (50-6, 44 КО).

"Я думаю, шесть недель, это не так много. Тайсон давно не боксировал. Я мог подготовиться, я почти уверен, что мог подготовиться немного лучше, чем он, потому что он бездействовал намного дольше, чем я.

Однако он все еще Майк Тайсон, и он все еще может ударить, но шесть недель. Не было ни единого способа, чтобы он мог успеть подготовиться за такой срок. Тогда как с 12 неделями у него будут более лучшие шансы, хотя ему все равно придется не сладко, но получше, чем в начале сентября.

Затем что-то произошло, и они сменили дату. Они сказали мне, что дело в маркетинге, но я не верю в это. Потому что мы собирались боксировать до начала футбольного сезона. Люди тогда сидели дома без дела. Но мне сказали: "Знаете, мы получим больше внимания публики, чем ожидали, и еще вот это произошло и это – мы хотим передвинуть дату".

Они заставили меня сделать восемь двухминутных раундов. Это тоже в его пользу. Все ему на пользу", – сказал Джонс в эфире подкаста Joe Rogan Experience.

Поединок Тайсон – Джонс запланирован на 28 ноября 2020 года.