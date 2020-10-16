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Фьюри не смог назвать фаворита в бою Ломаченко – Лопес
Тайсон не определился
Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель унесет с собой с ринга титулы WBA, WBO, IBF и WBC Franchise.
Чемпион WBC Тайсон Фьюри поделился своим мнением о главном поединке осени в мировом боксе.
"Прогноз на этот бой такой – 50 на 50. Ломаченко и Лопес – оба отличные боксеры, им обоим есть что терять. От этого поединка точно выиграют болельщики.
Желаю боксерам всего самого лучшего. Удачи, парни. Пусть благословит вас Бог", - сказал Фьюри для YouTube-канала Top Rank.
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