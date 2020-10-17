Лопес: Поединок против Ломаченко не продлится и 6 раундов и он завершится плохо, для него

Американский боксер, чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) рассказал, что ожидает быстро завершить поединок против украинского чемпиона по версиям WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). Его слова цитирует TOP Rank:

"Мне нравится, что я буду андердогом. Я король подземки, но пока еще не коронован. Я слышу, как он осуждает меня, говорит мне, что я просто молодой котенок. Он говорит: "Я в этой игре уже долго, я знаю то, я знаю это, у тебя не такого iQ, как у меня, я бог". Ну а я для него какой-то подонок.

Для меня главное не то, что он делает лучше всего, а то, что он не делает лучше всего. Он не знает, как драться, когда отступает. Все вокруг Ломаченко - это иллюзия. Люди этого не понимают. Все постоянно говорят о его работе ног. Нет, не поймите меня неправильно, это все выглядит здорово. Делай то, что хочешь. Просто вы все в иллюзии.

Я готов ко всему в ринге: и к техничному поединку, и к его движению ног, и к войне. Этот бой не продлится всю дистанцию. Я не думаю, что он продлится 6 раундов. И он завершится нехорошо. Вот что я думаю. Для него" - сказал Лопес.

Текстовая трансляция боя

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