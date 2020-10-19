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Сиренко: Ломаченко проиграл, а не Лопес выиграл
Комментарий боксера
Владислав Сиренко (14-0, 13 КО) отреагировал на сенсационную неудачу Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) в бою с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) за все титулы в легком весе.
"Почему Ломаченко начал включаться только во второй половине боя? Думаю что, это был такой план на бой. Вымотать соперника в первой половине, а во второй включиться на полную.
Можно сказать, что бой проиграл Ломаченко, а не Лопес его выиграл так, и иначе. Лопес удивил своей готовностью как физической, так и моральной. Насчет Василия, то он настоящий чемпион и вернется в ринг еще сильнее", - сказал Сиренко.
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