Ломаченко опустился на 6-е место в рейтинге ESPN

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) на прошлой неделе в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей потерпел шокирующее поражение от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

ESPN представил обновленную версию рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Ломаченко после второго поражения в карьере опустился с первой позиции на шестую, а его место занял Теренс Кроуфорд.

Лопес в ранге абсолютного чемпиона мира поднялся на пятое место, опередив не только Ломаченко, но и Александра Усика, Тайсона Фьюри и Геннадия Головкина.

Помимо Кроуфорда на вершине рейтинга ESPN находятся Сауль Альварес, Наоя Иноуэ и Эррол Спенс.