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Ломаченко опустился на 6-е место в рейтинге ESPN
Закономерное падение украинца
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) на прошлой неделе в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей потерпел шокирующее поражение от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).
ESPN представил обновленную версию рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Ломаченко после второго поражения в карьере опустился с первой позиции на шестую, а его место занял Теренс Кроуфорд.
Лопес в ранге абсолютного чемпиона мира поднялся на пятое место, опередив не только Ломаченко, но и Александра Усика, Тайсона Фьюри и Геннадия Головкина.
Помимо Кроуфорда на вершине рейтинга ESPN находятся Сауль Альварес, Наоя Иноуэ и Эррол Спенс.
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