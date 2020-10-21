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Ломаченко опустился на 6-е место в рейтинге ESPN

Бокс
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Закономерное падение украинца

Ломаченко опустился на 6-е место в рейтинге ESPN
Новина українською

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) на прошлой неделе в Лас-Вегасе в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей потерпел шокирующее поражение от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

ESPN представил обновленную версию рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Ломаченко после второго поражения в карьере опустился с первой позиции на шестую, а его место занял Теренс Кроуфорд.

Лопес в ранге абсолютного чемпиона мира поднялся на пятое место, опередив не только Ломаченко, но и Александра Усика, Тайсона Фьюри и Геннадия Головкина.

Помимо Кроуфорда на вершине рейтинга ESPN находятся Сауль Альварес, Наоя Иноуэ и Эррол Спенс.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ломаченко в бою с Лопесом дрался с травмой правого плеча.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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