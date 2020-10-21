Джошуа: В один момент ты - топ, а в другой - летишь в пропасть

Третий бой Деонтея Уайлдера против Тайсона Фьюри сорвался, а сам американский боксер долгое время не комментирует ситуацию. Энтони Джошуа интересно, куда делся его потенциальный соперник.

"После поражения многие вещи меняются. Наш мир - жестокое место, и нужно иметь толстую кожу. Уайлдер сейчас или готовит суперплан, сидя со своей командой и изучая каждый момент боя с Фьюри, или он находится около озера, где обхватил голову руками, думая, что вообще происходит".

"В один момент ты - топ, а в другой - летишь в пропасть".

"Мне интересно, куда он пропал и почему молчит. Надеюсь, скоро мы это узнаем. Интересно, почему сорвался третий бой с Фьюри. Надеюсь, он вернется. Деонтей - хороший боксер для супертяжелого веса", - считает Джошуа.