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Экс-тренер Гвоздика насчитал ничью в бою Ломаченко – Лопес

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Тедди Атлас вел свои судейские записки

Экс-тренер Гвоздика насчитал ничью в бою Ломаченко – Лопес
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На прошлой неделе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) в бою за все титулы в легком весе.

На судейских записках Атласа Ломаченко в первой половине боя выиграл только один раунд, но когда поединок зашел за экватор, то Василий забрал 5 из 6 раундов.

"Я не вижу никаких проблем с результатом, но меня смутила математика. Не хотелось бы, чтобы судьи становились бухгалтерами", - написал Атлас в Instagram.

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В статье: Василий Ломаченко Тедди Атлас Теофимо Лопес
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