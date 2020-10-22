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Экс-тренер Гвоздика насчитал ничью в бою Ломаченко – Лопес
Тедди Атлас вел свои судейские записки
На прошлой неделе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) в бою за все титулы в легком весе.
На судейских записках Атласа Ломаченко в первой половине боя выиграл только один раунд, но когда поединок зашел за экватор, то Василий забрал 5 из 6 раундов.
"Я не вижу никаких проблем с результатом, но меня смутила математика. Не хотелось бы, чтобы судьи становились бухгалтерами", - написал Атлас в Instagram.
For those who have asked for it, here’s my scorecard for Lomachenko-Lopez. I had it 114-114. Ultimately, I have no problem with the result, it’s the math to get there that has me confused. Wouldn’t want the judges as accountants.???????? #LomaLopez #bang???? The link to our episode of @thefightwta breaking down Lomachenko Lopez is in my bio.
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