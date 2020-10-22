Экс-тренер Гвоздика насчитал ничью в бою Ломаченко – Лопес

На прошлой неделе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) в бою за все титулы в легком весе.

На судейских записках Атласа Ломаченко в первой половине боя выиграл только один раунд, но когда поединок зашел за экватор, то Василий забрал 5 из 6 раундов.

"Я не вижу никаких проблем с результатом, но меня смутила математика. Не хотелось бы, чтобы судьи становились бухгалтерами", - написал Атлас в Instagram.