Давайте будем честны насчет Василия Ломаченко

Оригинал статьи – Эктор Гонсалес, BoxingNews 24

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Несколько месяцев назад, обедая в Лос-Анджелесе, я столкнулся с бывшим чемпионом мира, который в последнее время работал комментатором в одной из крупных сетей (я не буду называть его имени).

Мы пожали друг другу руки, сфотографировались и коротко поговорили о боксе. Я спросил его, что он думает о предстоящем поединке Теофимо Лопеса и Василия Ломаченко, и его ответ был отражением того, что многие инсайдеры бокса думают об украинце.

Этот бывший чемпион мира часто дает интервью – на национальном телевидении он всегда улыбчив и уравновешен. Однако услышав вопрос о Ломаченко, он стал откровенным критиком.

Его ответ говорит о негласном отношении бокса к карьере Ломаченко, о том, что его карьера на профессиональном ринге развивалась неуважительно по отношению к боксу.

Жервонта Дэвис и Эдриан Бронер не стесняются говорить об этом – называть кого-то, кто провел 13 боев (на тот момент) на профи-ринге одним из лучших боксеров всех времен, было неуважением к боксу. Они правы, и у этой темы есть продолжение.

Изначально Василий Ломаченко должен был подписать контракт с Golden Boy Promotions. Они лидировали в гонке за двукратным олимпийским чемпионом из Украины. Однако переговоры провалились из-за одной серьезной оговорки: Ломаченко потребовал немедленно предоставить ему бой за титул чемпиона мира, на что в Golden Boy не согласились. Таким образом, после этого Ломаченко подписал контракт с Top Rank Боба Арума, который пообещал удовлетворить амбициозные планы украинца.

Рассказ о то, что Ломаченко быстрее всех в истории стал чемпионом мира в профи, большинством воспринимается как достижение (что так и есть). Тем не менее, здесь никак не обойтись без критики и логичных вопросов – а заслуживает ли боец с одним боем в профессионалах сражаться за титул чемпиона мира? И еще один вопрос – заслуживает ли боксер после поражения в титульном бою в своем втором выходе на профи-ринг сразу же драться за пояс в третьем поединке?

Позвольте мне перефразировать вопрос: как боец ​​получает титульный бой во втором бою, проигрывает его и тут же выходит на еще один чемпионский поединок? Где уважение к бойцам, стоящим в очереди?

Некоторые авторитетные эксперты заявили, что Ломаченко заслуживает считаться лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории и даже поставили Василия выше Флойда Мейвезера и Мухаммеда Али.

Мы поговорим об этом позже, исходя из навыков боксеров. Тем не менее, во-первых, я хочу продолжить тему «уважения». Я начну с Орландо Салидо. Мексиканец никогда не был в элитном классе полулегких весов, но он боксер, который много сделал для бокса; он провел три боя, которые претендовали на звание лучших в году, в его послужном списке есть такие люди, как Хуан Мануэль Маркес, Роберт Герреро, Юриоркис Гамбоа, Майки Гарсия, Хуан Мануэль Лопес. Какие имена…

Орландо Салидо победил Ломаченко в 2013 году, и, тем не менее, имя Салидо остается запятнанным: «он не сделал вес», «он наносил удары ниже пояса» – где же уважение к ветерану? Орландо Салидо тратил большую часть своего боксерского заработка на инвестирование в недвижимость, но на самом деле он так и не получил прибыль. Он был водителем Uber даже в статусе чемпиона мира после боя с Ломаченко.

Салидо был готов дать реванш Ломаченко, но требовал гонорар размером в один миллион долларов, хотя часто предполагают, что именно Орландо был тем, кто не хотел второго боя. Где уважение к ветерану?

Примерно в то же время, когда Ломаченко дрался с Салидо, Абнер Марес, Джонни Гонсалес и Нонито Донэйр также претендовали на чемпионские бои в полулегком весе. Как Ломаченко автоматически получил шанс завоевать титул? Как украинец может перепрыгнуть через Мареса, Гонсалеса и Донэйра?

А еще эксперты любят оценивать уровень навыков боксеров в зависимости от того, насколько хорошо они выступили против Ломаченко. Хорхе Линарес отправил его в нокдаун, а значит, считается элитным бойцом. Но пик Линареса припал на 2011 год, когда он техническим нокаутом проиграл Антонио Демарко. Эксперты также игнорируют тот факт, что в следующем бою после поражения от Ломаченко Линарес нокаутом проиграл Сесару Кано.

Фактически, бойцы, которых Ломаченко остановил после побед над Гэри Расселлом-младшим, Николасом Уолтерсом и Гильермо Ригондо примерно в то же время были биты и другими соперниками.

Мигель Берчельт уничтожил Джейсона Соса, Энтони Кролла выходил на Ломаченко с шестью поражениями в карьере, Мигель Марриага перед боем с Василием проигрывал Оскару Вальдесу, а Роман Мартинес бывал в нокаутах в противостояниях с Майки Гарсия и Юриоркисом Гамбоа.

Я неоднократно писал статьи о стилях и о том, почему бои сводятся к стилю. Свормеры (бой на ближней дистанции), боксеры-панчеры, техники – основа всех стилей, и из этих стилей развиваются другие стили.

У великих боксеров есть обширный послужной список адаптации к стилям; они зарекомендовали себя на протяжении всей своей карьеры; вот что делает их великими. Независимо от того, насколько неуловимым боксер может выглядеть на фоне определенного стиля, на самом деле он может ужасно смотреться на фоне другого стиля, если не может адаптироваться к боксу соперника.

По мере того, как боксер развивается и становится претендентом на звание чемпиона, он сталкивается с множеством испытаний в боях с соперниками самых разных стилях. Проблема с тем, чтобы назвать Василия Ломаченко великим боксером, заключается в том, что он не доказал, что способен адаптироваться и преодолевать этот набор стилей, но все же его называли одним из величайших среди тех, кто когда-либо выходил на ринг.

В последний раз, когда Ломаченко дрался с боксером-свормером, он проиграл, и самая большая проблема Василия заключается в том, что в дивизионах 130–135 достаточно много соперников с таким стилем: Мигель Берчельт, Эмануэль Наваретте, Франсиско Варгас. Это боксеры с тяжелым ударом, которые всегда лезут вперед, оказывают давление и не боятся принять на себя удар.

В прошлую субботу мы видели, как Ломаченко столкнулся молодым Теофимо Лопесом – с нокаутером с высоким боксерским интеллектом и быстрыми руками. И он не справился с этим испытанием. Проблема в том, что в дивизионе есть еще несколько таких «лопесов», например Райан Гарсия, Дэвид Хейни, Жервонта Дэвис и Шакур Стивенсон. Это более изысканные версии Хорхе Линареса, Люка Кэмпбелла или Хосе Педрасы, которых Ломаченко бил после перехода в легкий вес.

Ломаченко – великий боец, но давайте не будем говорить, что он величайший во все времена или лучший боксер современности. Как говорит Жервонта Дэвис, «это неуважительно по отношению к боксу». Флойд Мэйвезер остался не только непобежденным, но и его защита была настолько неуловимой, что он пропустил наименьшее количество ударов в истории бокса и никогда не бывал в нокдауне.

Мэнни Пакьяо по габаритам уступал Ломаченко и поднялся вверх, став чемпионом мира в восьми весовых категориях. Нет смысла сравнивать украинца с легендами полулегкого веса последних лет – Эриком Моралесом, Марко Антонио Беррерой или Хуаном Мануэлем Маркесом.

Возможно, Василий Ломаченко однажды окажется в этой категории, но для этого ему, как и любому другому бойцу, нужно будет подняться по карьерной лестнице и доказать свое величие, чего нельзя сделать с рекордом в 14 побед и 2 поражения.