  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Эксперт ESPN: Усик может стать чемпионом мира в 2021 году
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эксперт ESPN: Усик может стать чемпионом мира в 2021 году

Бокс
(1 голосов)

Мнение Ника Паркинсона

Эксперт ESPN: Усик может стать чемпионом мира в 2021 году
Новина українською

"Способен ли Усик в 2021 году стать чемпионом мира в супертяжелом весе? Способен. Это зависит от того, согласится ли WBO на то, чтобы обязательный претендент Усик дождался исход боя между Джошуа и Фьюри.

Более вероятно, что Джошуа откажется от пояса WBO, чтобы встретиться с Фьюри. Если Энтони задержит бой с Фьюри ради встречи с Усиком, то это поставит под угрозу прибыльный поединок с Тайсоном.

Усик победит любого из топ-10 рейтинга WBO. Другие супертяжеловесы крупнее и мощнее, но они не так умны, мобильны и опытны, как Усик. Он может стать реальной угрозой для Фьюри, Джошуа и Уайлдера", - отметил Паркинсон.

Александр Усик (17-0, 13 КО) вернется на ринг 31 октября в Великобритании в бою с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Бокс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...