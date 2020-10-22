Эксперт ESPN: Усик может стать чемпионом мира в 2021 году

"Способен ли Усик в 2021 году стать чемпионом мира в супертяжелом весе? Способен. Это зависит от того, согласится ли WBO на то, чтобы обязательный претендент Усик дождался исход боя между Джошуа и Фьюри.

Более вероятно, что Джошуа откажется от пояса WBO, чтобы встретиться с Фьюри. Если Энтони задержит бой с Фьюри ради встречи с Усиком, то это поставит под угрозу прибыльный поединок с Тайсоном.

Усик победит любого из топ-10 рейтинга WBO. Другие супертяжеловесы крупнее и мощнее, но они не так умны, мобильны и опытны, как Усик. Он может стать реальной угрозой для Фьюри, Джошуа и Уайлдера", - отметил Паркинсон.

Александр Усик (17-0, 13 КО) вернется на ринг 31 октября в Великобритании в бою с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).