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Чисора обещает для Усика "испуг всей его жизни"
Посмотрим, кто кого напугает
Александр Усик (17-0, 13 КО) и Дерек Чисора (32-9, 23 КО) выяснят отношения 31 октября в Великобритании. Украинец во второй раз в карьере выйдет на ринг в рамках супертяжелого веса.
"31 октября Усик получит испуг всей своей жизни. Усик – отличный боксер, английские болельщики его любят, его любят те, кто любит бокс. Да и те, кто не понимают в боксе, также смотрят его бои.
Нет ничего лучше этого боя. В этом поединке нет ненависти – только любовь к спорту. Он хочет быть в топе, так что должен знать, как боксируют в супертяжелом весе. Наш бой будет сложным для нас обоих. Это будет непросто.
Мы привыкли боксировать перед тысячами людей, а здесь будут только команды, судьи и промоутеры. Это будет непросто, не буду обманывать", - заявил Чисора.
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