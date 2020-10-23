Известный тренер: Ломаченко должен получить реванш с Лопесом

На прошлой неделе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) в бою за все титулы в легком весе.

В контракте на бой не была прописана опция реванш. Несмотря на это, авторитетный американский тренер Джоэл Диас, считает, что Ломаченко и Лопес снова должны оказаться в одном ринге.

"Лопес не доминировал. Я не видел, чтобы он избивал Ломаченко. Лома просто был очень защитным.

Ломаченко заслуживает реванш. Он заслуживает реванш, чтобы вернуть кое-что, что он проиграл, потому что он потерял много уважения, говорю откровенно. Потому что он боец лучше, чем он выступил в субботу.

Бои такой величины должны заканчиваться чем-то зрелищным. По зрелищности этот бой был одним из самых худших. Потому что между первым и седьмым раундом было малое количество ударов и минимум контакта", - сказал Диас.