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Усик: Я могу за неделю 2 килограмма набрать
Александр рассказал о подготовке к боям
Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал о наборе веса.
- Правда ли, что вы набираете вес варениками?
– Я кушаю вареники, но нет. Я набираю вес правильным питанием и специализированными тренировками.
- Вы стали кушать чаще?
– Нет. Вес набрать не проблема. Абсолютно.
Проблема в том, что с этим весом нужно правильно обходиться. Если набрать 5 кг, то крайне сложно будет в движениях, скорости и другом.
Думаю, килограмма 2 правильного веса надо набирать год. Рабочего, чтобы не потерять скорость. А так-то я могу за неделю 2 килограмма набрать, – сказал Усик.
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