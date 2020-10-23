Усик: Я могу за неделю 2 килограмма набрать

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал о наборе веса.

- Правда ли, что вы набираете вес варениками?

– Я кушаю вареники, но нет. Я набираю вес правильным питанием и специализированными тренировками.

- Вы стали кушать чаще?

– Нет. Вес набрать не проблема. Абсолютно.

Проблема в том, что с этим весом нужно правильно обходиться. Если набрать 5 кг, то крайне сложно будет в движениях, скорости и другом.

Думаю, килограмма 2 правильного веса надо набирать год. Рабочего, чтобы не потерять скорость. А так-то я могу за неделю 2 килограмма набрать, – сказал Усик.