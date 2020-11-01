Александр Усик после победы: Чувствую, что могу стать абсолютным чемпионом мира

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) ответил на вопросы журналистов после победы над Дереком Чисорой (32-10, 23 КО).

- Мой бокс сегодня был хороший. Это отличный тест в хэвивейте. Чисора очень большой и замечательный боксер, поэтому было не легко.

- Ты ожидал такого поединка от своего соперника?

- Я ожидал такой бой, скажу даже больше - мы ожидали еще худшего развития событий.

- Из 10 баллов сколько себе поставишь?

- Из 10 баллов могу поставить 3.

- Какие твои планы на ближайшее будущее, планируешь бросать вызов Джошуа?

- Мои планы сейчас - поехать домой, провести много времени с семьей и тренироваться дальше. Послушайте, я не боксировал больше года.

- Ты чувствуешь, что можешь стать чемпионом мира?

- Абсолютный и только абсолютным чемпионом мира. Спасибо всем.