Уайт: Джошуа нокаутирует Усика

Бывший временный чемпион WBC Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) не верит в то, что Александру Усику (18-0, 13 КО) после неубедительной победы над Дереком Чисорой (32-10, 23 КО) по зубам стать чемпионом мира в супертяжелом весе.

"Я не думаю, что Усик достаточно сильный и достаточно большой для супертяжелого веса. Не думаю, что он готов держать удар, потому что удары Чисоры серьезно его задевали.

Единственное, что может запланировать Усик в боях с нами – двигаться и переработать нас. Мы большие, серьезные парни, мы задавим его. Я бы задавил.

Усик – чемпион мира? Не в бою со мной, Джошуа или Фьюри. Без шансов. Джошуа нокаутирует его, потому что у Джошуа есть мощь, антропометрия, он хороший и активный супертяж", - сказал Уайт.