Уайлдер назвал Фьюри трусливой задницей

Бывший чемпион мира по боксу американец Деонтей Уайлдер обратился к обладателю пояса WBC британцу Тайсону Фьюри, обвинив в уклонении от третьего боя.

"Фьюри, тебе стоит быть мужчиной и соблюдать условия соглашения. Какого чёрта ты дерёшься с Карлосом Такамом? Когда ты переживал трудные времена, я сказал тебе, что если ты соберёшься, то дам титульный бой. Я сдержал слово. Когда бой закончился вничью, я дал согласие на реванш.

Ты ведь в курсе, что за бой с Джошуа мне предлагали больше денег, чем за встречу с тобой. Опять же, будучи человеком слова, я дал тебе бой, как обещал. В соглашении была позиция о реванше. Тебе стоит быть мужчиной и сдержать слово. Ты трусливая задница", — написал Уайлдер в своём "инстаграме".

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у него чемпионский пояс WBC.