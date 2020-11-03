  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хирн хочет организовать бой Уайт - Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хирн хочет организовать бой Уайт - Фьюри

Бокс
(1 голосов)

Оба боксера ищут соперника

Хирн хочет организовать бой Уайт - Фьюри
Новина українською

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн отреагировал на новость о заражении Александра Поветкина коронавирусом, из-за чего его клиент Диллиан Уайт остался без поединка на 21 ноября. Хирн быстро сориентировался в ситуации и предложил организовать схватку Диллиана Уайта с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

"Фьюри ищет соперника. Уайт готов, так почему бы и нет. Мы согласимся на такой поединок. С нашей стороны сложностей не будет. Знаю, что Тайсон ищет лёгкого соперника на декабрь, и не виню их. Он проведёт первый бой после победы над Уайлдером и ждёт боя с Джошуа в 2021 году. Но Уайт более чем готов к бою 5 декабря. Этот бой зависит от одного телефонного звонка. Если Тайсон хочет реальный бой, Уайт рядом. Мы определённо обсудим это. Если Фьюри захочет противника попроще, мы поймём и это", — приводит слова Хирна Sky Sports.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Диллиан Уайт Эдди Хирн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...