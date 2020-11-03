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Уоррен: Не думаю, что Усик будет на топовом уровне в супертяжелом весе

Бокс
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Украинец не сможет перебоксировать лучших супертяжей

Уоррен: Не думаю, что Усик будет на топовом уровне в супертяжелом весе
Новина українською

Промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал победу Александра Усика (18-0, 13 КО) над Дереком Чисорой (32-10, 23 КО).

"Усик сделал то, что должен был сделать. Он дрался с Чисорой, а Дерек всегда проигрывает в больших боях. Чисора постоянно это делает. Этот поединок был индикатором, если говорить об Усике.

Усик – великолепный крузер, но я не думаю, что он будет на топовом уровне в супертяжелом весе. Он недостаточно большой, и я задумываюсь о том, что бы произошло, если бы он дрался с Тайсоном Фьюри или Энтони Джошуа", – приводит слова Уоррена Tribuna со ссылкой на Talk Sport.

Напомним, что Усик победил Чисору единогласным решением судей – 117-112, 115-113, 115-113.

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В статье: Александр Усик Фрэнк Уоррен
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