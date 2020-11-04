Усик – Чисора: что происходило за кулисами боя. ВИДЕО

Александр Усик (18-0, 13 КО) на прошлой неделе в Лондоне единогласным решением судей одолел Дерека Чисору (32-10, 23 КО) и защитил статус обязательного претендента на титул WBO, который принадлежит Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Промоутерская компания Matchroom Boxing показала все то, что в субботу происходило на Уэмбли.