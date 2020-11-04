Хирн рассказал, когда может состояться поединок Усик - Джошуа

Промоутер Эдди Хирн, который занимается делами Энтони Джошуа, рассказал, что британец точно выйдет на обязательную защиту против Александра Усика, если бой с Тайсоном Фьюри не состоится в первой половине 2021 года.

"Если Джошуа одолеет Пулева, а договориться с Фьюри в итоге не выйдет, то следующим соперником Энтони будет Усик. Это миллион процентов".

"Джошуа интересен поединок с Александром", - сказал Хирн.

Ранее Хирн подтвердил, что в случае договоренности с Фьюри сторона Джошуа будет просить Усика отложить обязательную защиту, чтобы провести поединок за объединение поясов супертяжелого веса.