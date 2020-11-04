Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хирн рассказал, когда может состояться поединок Усик - Джошуа
Боксеры могут встретиться в 2021 году
Промоутер Эдди Хирн, который занимается делами Энтони Джошуа, рассказал, что британец точно выйдет на обязательную защиту против Александра Усика, если бой с Тайсоном Фьюри не состоится в первой половине 2021 года.
"Если Джошуа одолеет Пулева, а договориться с Фьюри в итоге не выйдет, то следующим соперником Энтони будет Усик. Это миллион процентов".
"Джошуа интересен поединок с Александром", - сказал Хирн.
Ранее Хирн подтвердил, что в случае договоренности с Фьюри сторона Джошуа будет просить Усика отложить обязательную защиту, чтобы провести поединок за объединение поясов супертяжелого веса.
Популярное сейчас
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО
- Сергей Ребров: С Барселоной мы не доминировали, мы оборонялись и забивали
- (Анти) Герой футбольного дня. Луиш Каштру
- Александр Усик уверенно победил Дерека Чисору
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО
- Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО