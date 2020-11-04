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Хирн рассказал, когда может состояться поединок Усик - Джошуа

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Боксеры могут встретиться в 2021 году

Хирн рассказал, когда может состояться поединок Усик - Джошуа
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Промоутер Эдди Хирн, который занимается делами Энтони Джошуа, рассказал, что британец точно выйдет на обязательную защиту против Александра Усика, если бой с Тайсоном Фьюри не состоится в первой половине 2021 года.

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"Если Джошуа одолеет Пулева, а договориться с Фьюри в итоге не выйдет, то следующим соперником Энтони будет Усик. Это миллион процентов".

"Джошуа интересен поединок с Александром", - сказал Хирн.

Ранее Хирн подтвердил, что в случае договоренности с Фьюри сторона Джошуа будет просить Усика отложить обязательную защиту, чтобы провести поединок за объединение поясов супертяжелого веса.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн
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Источник:
Sport.ua

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