  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Джошуа рассказал, зачем пришел на бой Усика с Чисорой
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джошуа рассказал, зачем пришел на бой Усика с Чисорой

Бокс
(1 голосов)

Чемпион IBF, IBO, WBA, WBO вживую наблюдал за поединком украинца

Джошуа рассказал, зачем пришел на бой Усика с Чисорой
Новина українською

Александр Усик (18-0, 13 КО) на прошлой неделе в Лондоне единогласным решением судей одолел Дерека Чисору (32-10, 23 КО) и защитил статус обязательного претендента на титул WBO, который принадлежит Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

"Мне нужно видеть своих конкурентов вживую. Также я хотел поддержать Дерека и посмотреть, насколько хорош мой обязательный претендент", - приводит слова Джошуа Sky Sports News.

Джошуа ведет подготовку к обязательной защите по линии IBF против Кубрата Пулева. Этот бой должен состояться 12 декабря в Лондоне.

Энтони Джошуа в 2021 году не планирует давать бой Александру Усику – приоритетом британца остается бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Дерек Чисора
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...