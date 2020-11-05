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Джошуа рассказал, зачем пришел на бой Усика с Чисорой
Чемпион IBF, IBO, WBA, WBO вживую наблюдал за поединком украинца
Александр Усик (18-0, 13 КО) на прошлой неделе в Лондоне единогласным решением судей одолел Дерека Чисору (32-10, 23 КО) и защитил статус обязательного претендента на титул WBO, который принадлежит Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).
"Мне нужно видеть своих конкурентов вживую. Также я хотел поддержать Дерека и посмотреть, насколько хорош мой обязательный претендент", - приводит слова Джошуа Sky Sports News.
Джошуа ведет подготовку к обязательной защите по линии IBF против Кубрата Пулева. Этот бой должен состояться 12 декабря в Лондоне.
Энтони Джошуа в 2021 году не планирует давать бой Александру Усику – приоритетом британца остается бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.
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