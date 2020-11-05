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Британец Дюбуа готов провести бой с Усиком

Бокс
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Этот поединок действительно может состояться

Британец Дюбуа готов провести бой с Усиком
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Даниэль Дюбуа (15-0, 14 KO) в рейтинге WBO идет сразу позади обязательного претендента из Украины Александра Усика (18-0, 13 КО), который на прошлой неделе в Лондоне единогласным решением судей прошел Дерека Чисору (32-10, 23 КО).

"Буду рад встретиться с Усиком. Это не проблема. Я не против такого боя. Если мы будем драться за титул чемпиона мира, то бой принесет много денег и все такое. Бой с Усиком – отличный следующий шаг", - заявил Дюбуа в комментарии YouTube-каналу SecondsOut.

28 ноября Дюбуа проведет бой с небитым соотечественником Джо Джойсом (11-0, 10 КО). Боксеры поспорят за вакантный пояс чемпиона Европы, также на кону будет стоять титул чемпиона Великобритании в супертяжелом весе.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Усик в следующем бою может встретиться с Джозефом Паркером.

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В статье: Александр Усик Дэниэл Дюбуа
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