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Паркер готов к бою с Усиком за вакантный пояс WBO
Но пока об этом еще очень рано говорить
Александр Усик (18-0, 13 КО) в статусе обязательного претендента WBO в 2021 году должен провести бой с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), но все идет к тому, что британец дважды подерется с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО). В таком случае Всемирная боксерская организация может отобрать у Джошуа титул – тогда Усику нужен будет соперник в бою за вакантный пояс.
Джозеф Паркер (27-2, 21 КО) в рейтинге WBO идет третьим и считается теневым фаворитом на бой с украинцем.
"100%, мы примем бой против Усика за титул WBO. Джозеф готов помериться силами с любым из топ-10 ради такого шанса. Мы примем бой в Англии или, потенциально, в Новой Зеландии, если тут будет хоть немного поддержки от правительства.
Все зависит от обязательной защиты и от того, оставит Джошуа место вакантным или нет. А пока мы продолжим побеждать и ухватимся за шанс, когда он подвернется", - сказал агент Паркера Дэвид Хиггинс.
Паркер 11 декабря проведет бой с небитым соотечественником Джуниором Фа (18-0, 10 КО).
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