Один из лучших боксеров мира попал в ДТП и скрылся с места происшествия

Накануне Дэвис в Южном Балтиморе проигнорировал правила дорожного движения и попал в ДТП. По информации портала CBS Baltimore, подопечный Флойда Мейвезера не стал дожидаться полицейских и скрылся с места происшествия.

Известно, что Дэвис проехал на красный свет и столкнулся с другой машиной. В результате действий боксера несколько человек получили легкие травмы.

Дэвис постоянно попадает в поле зрения правоохранительных органов. В феврале боксер избил мать своего ребенка.

Джервонта Дэвис на прошлой неделе ярко нокаутировал Лео Санта Круса (37-2-1, 19 КО) и объединил в своих руках титулы WBA во втором полулегкой и легкой весовых категориях.