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Один из лучших боксеров мира попал в ДТП и скрылся с места происшествия

Бокс
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Джервонта Дэвис (24-0, 23 КО) снова нарвался на проблемы с законом

Один из лучших боксеров мира попал в ДТП и скрылся с места происшествия
Новина українською

Накануне Дэвис в Южном Балтиморе проигнорировал правила дорожного движения и попал в ДТП. По информации портала CBS Baltimore, подопечный Флойда Мейвезера не стал дожидаться полицейских и скрылся с места происшествия.

Известно, что Дэвис проехал на красный свет и столкнулся с другой машиной. В результате действий боксера несколько человек получили легкие травмы.

Дэвис постоянно попадает в поле зрения правоохранительных органов. В феврале боксер избил мать своего ребенка.

Джервонта Дэвис на прошлой неделе ярко нокаутировал Лео Санта Круса (37-2-1, 19 КО) и объединил в своих руках титулы WBA во втором полулегкой и легкой весовых категориях.

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В статье: Бокс Жервонта Дэвис
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