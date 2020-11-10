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WBC может создать новый дивизион
В нем будет Усик
Организация WBC заявила о том, что новый боксерский дивизион, который по весу будет находиться между крузервейтом и супертяжелым весом, назовут Бриджер.
Такое название в честь 6-летнего мальчика Бриджера Уокера, который получил серьезные ранения, когда бросился спасать свою сестру от нападения собаки. Ранее WBC назвал Уокера своим чемпионом.
В WBC уверены, что боксерам необходим промежуточный дивизион. Рамки Бриджера составляют 90,7 - 101,6 кг.
Многие считают, что Александру Усику будет удобно драться в этом дивизионе, а не в супертяжах. Перед боем с Чисорой украинец весил 98,4 кг.
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