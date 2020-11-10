WBC может создать новый дивизион

Организация WBC заявила о том, что новый боксерский дивизион, который по весу будет находиться между крузервейтом и супертяжелым весом, назовут Бриджер.

Такое название в честь 6-летнего мальчика Бриджера Уокера, который получил серьезные ранения, когда бросился спасать свою сестру от нападения собаки. Ранее WBC назвал Уокера своим чемпионом.

В WBC уверены, что боксерам необходим промежуточный дивизион. Рамки Бриджера составляют 90,7 - 101,6 кг.

Многие считают, что Александру Усику будет удобно драться в этом дивизионе, а не в супертяжах. Перед боем с Чисорой украинец весил 98,4 кг.