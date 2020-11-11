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8 лет назад Владимир Кличко побил поляка Ваха. ВИДЕО
Не самый простой бой в карьере «Доктора стального молота»
10 ноября 2012 года Владимир Кличко в Германии единогласным решением судей (120:107, 120:107, 119:109) остановил на тот момент небитого польского гиганта Мариуша Ваха и защитил титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.
Кличко за 12 раундов нанес почти 300 ударов по голове Ваха, но так и не смог нокаутировать боксера из Кракова. Позже выяснилось, что своей феноменальной стойкости претендент обязан применению запрещенных препаратов.
Стоит отметить, что Вах, пусть и не выиграл у Кличко ни одного раунда, но в концовке пятого раунда заставил поволноваться всю Украину, когда прошил оборону чемпиона мощным ударом и заставил того уйти в глубокую оборону.
Владимир Кличко – Мариуш Вах: лучшие моменты боя
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