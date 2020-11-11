  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. 8 лет назад Владимир Кличко побил поляка Ваха. ВИДЕО
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

8 лет назад Владимир Кличко побил поляка Ваха. ВИДЕО

Бокс
(1 голосов)

Не самый простой бой в карьере «Доктора стального молота»

8 лет назад Владимир Кличко побил поляка Ваха. ВИДЕО
Новина українською

10 ноября 2012 года Владимир Кличко в Германии единогласным решением судей (120:107, 120:107, 119:109) остановил на тот момент небитого польского гиганта Мариуша Ваха и защитил титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Кличко за 12 раундов нанес почти 300 ударов по голове Ваха, но так и не смог нокаутировать боксера из Кракова. Позже выяснилось, что своей феноменальной стойкости претендент обязан применению запрещенных препаратов.

Стоит отметить, что Вах, пусть и не выиграл у Кличко ни одного раунда, но в концовке пятого раунда заставил поволноваться всю Украину, когда прошил оборону чемпиона мощным ударом и заставил того уйти в глубокую оборону.

Владимир Кличко – Мариуш Вах: лучшие моменты боя

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Кличко Мариуш Вах
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...