Келл Брук: Я принадлежу к элитным бойцам

Британский экс-чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг) Келл Брук (39-2-0, 27 KO) продолжает настаивать на том, что именно он станет тяжелейшим вызовом для звездного американца Теренса Кроуфорда (36-0-0, 27 KO), поединок с которым состоится уже на этих выходных в Лас-Вегасе.

"Это серьезный вызов для меня, и необходимо продемонстрировать лучшее выступление в карьере, если я хочу победить. Я выйду на ринг против, возможно, лучшего боксера в мире вне зависимости от веса.

Но и я принадлежу к элитным бойцам. Он никогда не сталкивался с подобными размерами, силой и уверенностью. И он это знает. Глупо было бы говорить о том, что он не справляется в боях, но, так или иначе, он принимает урон. А у меня отличный тайминг и джеб, и в этом мы схожи.

Теренс, я стану самым большим твоим испытанием".