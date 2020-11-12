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Два года назад Усик жестоким нокаутом завершил карьеру Беллью. ВИДЕО

Бокс
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Таким было знакомство украинца с британской публикой

Два года назад Усик жестоким нокаутом завершил карьеру Беллью. ВИДЕО
Новина українською

Два года назад Александр Усик в Манчестере провел первую и последнюю защиту статуса абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе – в 8-м раунде гость из Украины эффектно нокаутировал Тони Беллью, который после встречи с кулаками Усика предпочел уйти на пенсию.

Что интересно, после семи раундов Беллью был впереди на картах у всех трех судей. Впрочем, до подсчета записок дело в тот вечер так и не дошло.

В конце октября Александр Усик снова выступил на британском ринге – в Лондоне на Уэмбли украинец единогласным решением судей побил Дерека Чисору.

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В статье: Александр Усик Тони Беллью
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