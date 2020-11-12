Два года назад Усик жестоким нокаутом завершил карьеру Беллью. ВИДЕО

Два года назад Александр Усик в Манчестере провел первую и последнюю защиту статуса абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе – в 8-м раунде гость из Украины эффектно нокаутировал Тони Беллью, который после встречи с кулаками Усика предпочел уйти на пенсию.

Что интересно, после семи раундов Беллью был впереди на картах у всех трех судей. Впрочем, до подсчета записок дело в тот вечер так и не дошло.

В конце октября Александр Усик снова выступил на британском ринге – в Лондоне на Уэмбли украинец единогласным решением судей побил Дерека Чисору.