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Два года назад Усик жестоким нокаутом завершил карьеру Беллью. ВИДЕО
Таким было знакомство украинца с британской публикой
Два года назад Александр Усик в Манчестере провел первую и последнюю защиту статуса абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе – в 8-м раунде гость из Украины эффектно нокаутировал Тони Беллью, который после встречи с кулаками Усика предпочел уйти на пенсию.
Что интересно, после семи раундов Беллью был впереди на картах у всех трех судей. Впрочем, до подсчета записок дело в тот вечер так и не дошло.
В конце октября Александр Усик снова выступил на британском ринге – в Лондоне на Уэмбли украинец единогласным решением судей побил Дерека Чисору.
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